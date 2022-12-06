Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatının geçen yıla oranla arttığını ve geçen yıl toplamda 347 milyon dolar gelir elde edilirken 2022 yılının geride kalan 11 ayında 66 bin 305 ton ihracat karşılığında 350 milyon 963 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatının geçen yıla oranla arttığını ve geçen yıl toplamda 347 milyon dolar gelir elde edilirken 2022 yılının geride kalan 11 ayında 66 bin 305 ton ihracat karşılığında 350 milyon 963 bin dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Dünya kayısı başkenti Malatya’da kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısı da ihracat rakamları sevindiriyor. 2022 yılı ihracat rakamları ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kasım ayı ihracatının geçen yıla oranla yüz güldürdüğünü belirterek, “Kasım ayında toplamda 9 bin 181 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bunu karşılığında 49 milyon 844 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Bu geçen yılın kasım ayıyla karşılaştırdığımız zaman gerçekten miktar olarak da geçen yılın üzerinde tamamlamış bulunmaktayız. Geçen yıl totalde 347 milyon dolar olan ihracat gelirini de bir ay süremiz olmasına rağmen 11 aylık sürede geçen yılın ihracatını da geride bırakmış bulunmaktayız” dedi.

“Aralık ayının ihracat rakamlarını da çok iyi bekliyoruz”

2022 yılının geride kalan 11 ayında 66 bin 305 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, “İlk 11 aylık süreye baktığımız zaman 2022 yılının ocak ayıyla kasım ayının sonuna kadar toplamda 66 bin 305 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında da 350 milyon 963 bin dolar da gelir elde etmişiz. Bunlar gerçekten çok sevindirici rakamlar. Geçen yılla karşılaştırdığımız zaman da geçen yıl toplamda bir yılda 347 milyon dolar gelir elde etmişken bu yıl henüz on birinci ayın sonunda olmamıza rağmen 350 milyon doları yakaladık. Aralık ayının ihracat rakamlarını da çok iyi bekliyoruz. Eğer tahmin ettiğimiz gibi Kasım ayının verilerine göre aralık ayını da bu rakamlarla tahmini ihracat rakamlarımızla tamamlarsak 2022 yılının sonunda 400 milyon doları yakalamış olacağız. Şu anda dediğim gibi 350 milyon doları da yakalamış durumdayız” şeklinde konuştu.

Kayısı araştırmaları ile ilgili üniversitelerle işbirliği içerisinde olduklarına da değinen Özcan, “Kayısıda endüstrileşme özellikle son zamanlarda akademik olarak kayısıyla ilgili besin değerleri, kalori değerlerinin yeniden güncellenmesi çalışmaları üniversitelerle yapmış olduğumuz iş birliği kayısı araştırma ve geliştirme merkezinin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir taraftan da lisanslı depoculuğun Türkiye ürün ihtisas borsacılığıyla entegre edilmesi, elektronik satış sisteminin kurulması, çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da ihracatımız hızlı bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.