Malatya Pazarı Palancı mağazaları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketlerde ve online olarak satışa sunulan limon aromalı EXPO 28 özel seri, yakın zamanda tüm iç piyasada ve yurtdışında satışa sunulacak.

1971 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin gazlı içecek üretimine katkı sağlayarak gıda ihracatından önemli atılımlar yapan Kayısı Kola’nın saf içerikli pancar şekerinden üretilmiş limon aromalı gazoz özel serisi market raflarında yerini aldı.

Malatya’nın efsane gazozlarından olan Kayısı Kola’nın pancar şekerinden üretilmiş limon aromalı gazoz özel serisi marketlerde satışa sunuldu.

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