Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde kayısı işçilerini taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam üstü Tuzluca’nın Kamışlı güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneydoğu’dan Iğdır’a kayısı toplamaya gelen işçilerin iş dönüşü sırasında bulunduğu kamyonete, 34 FCA 632 plakalı otomobil çarptı. Çarpışma sonucu kamyonetin şarampole girmesi ile kasadaki işçiler araçtan düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada 12 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.