Dünyada uluslararası kuru kayısı ticaretinin yaklaşık yüzde 85’ini elinde bulunduran Malatya’da dev bir merkez kuruluyor.

Dünyada uluslararası kuru kayısı ticaretinin yaklaşık yüzde 85’ini elinde bulunduran Malatya’da dev bir merkez kuruluyor.

Malatya tarihinin en önemli yatırımı olarak değerlendirilen Dünya Kayısı Ticaret Merkezi Türkiye’nin farklı noktalarındaki ihracatçılarla üreticileri bir araya getirecek. Proje ile kayısı ticareti için gerekli olan tüm süreçler tek bir çatı altında toplanacak ve bu merkez sayesinde daha büyük bir ihracat hacmine ulaşılacak. Toplam 150 bin metrekarelik inşaat alanında, dükkan ve mağazaların yanı sıra laboratuvarlar, kayısı müzesi, simultane toplantı odaları, idari bina, toplantı ofisleri, eğitim merkezleri, banka şubeleri, lisanslı depolar, soğuk hava depoları, konferans salonu, kamu kurumlarının ilgili müdürlükleri, güvenlik merkezi, gümrükleme ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi sayesinde üreticiler, aynı çatı altındaki akreditasyon ve kalibrasyon merkezinde kalite standardı belirlenen ürününü kayısı borsasında ürün tahtasına yerleştirip, dijital ortamda tüm dünyaya sunabilecek. Gelen siparişlerin gümrük işlemleri dahi aynı merkezde yapılacak. Malatya Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği bu proje için yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alan tahsis etti. Projenin inşaatı Türkiye’nin farklı noktalarında inşaat, sanayi, enerji, turizm ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren İş-Kaya şirketler grubu tarafından gerçekleştiriliyor. Malatya’dan 160 ülkeye kuru kayısı ihracatı gerçekleştiğine dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bilindiği üzere ülkemiz kuru kayısı pazarının büyük bölümünü elinde tutuyor. Geçmişten bugüne kayısı için güneşin altın yumurtası tanımlaması yapılır ve bu altın yumurta artık yeni yuvasında daha da parlayacak. Yarım asırdır özlemle beklenen bu proje tarihi bir adım olacak. Küçük, orta veya büyük ölçekli tüm üreticilerimiz dünya pazarlarında yer almak için gerekli tüm işlemlerini tek bir merkezde gerçekleştirebilecek. Proje uluslararası bir öneme sahip. Bu proje sayesinde kuru kayısı ihracat hacmi artacak” diye konuştu.