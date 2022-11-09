Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’dan yılın Ocak-Ekim döneminde 14 milyon 677 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihracat gerçekleştirildi. Coğrafi işaret tescilli kayısı çekirdeğinde yıl sonu hedefi ise 20 milyon dolar gelir.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’dan yılın Ocak-Ekim döneminde 14 milyon 677 bin dolarlık kayısı çekirdeği ihracat gerçekleştirildi. Coğrafi işaret tescilli kayısı çekirdeğinde yıl sonu hedefi ise 20 milyon dolar gelir.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin karşılandığı Malatya’da kayısı yüz güldürmeye devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) iki yıl önce kuru kayısı alımı yapmaya başlamasıyla birlikte oluşan fiyat istikrarı hem üreticiyi hem de esnafı memnun ederken, her geçen gün artarak devam kayısı çekirdeği ihracatı ise yüz güldürüyor. Ocak-Ekim döneminde 14 milyon 677 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği, Coğrafi işaret tescilli kayısı çekirdeğinde yıl sonu hedefi ise 20 milyon dolar gelir.

“En fazla talep Avrupa ülkelerinden”

İhracatın yıllara göre değişim gösterdiğini belirterek yılda ortalama 3 bin 500 tatlı, 2 bin 500 ton ise acı kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden kayısı çekirdeği işletmesi çalışanı Yasin Akgün, “Kent genelinde alımı yapılan ürünler işletmeye getirilerek burada çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra doğal yollarla kurutularak paketlenip başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD, Çin gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yıl bazında 3 bin 500 islimli tatlı 2 bin 500 ton acı kayısı çekirdeği ihracatı yapıyoruz. İslimli çekirdeğin tonu ortalama 65 bin, acının 75 bin, gün kurusu çekirdeğimizin ise 95-100 bin TL arasında değişiyor" dedi.

“Kayısının her şeyi para”

Ocak-Ekim döneminde 3 bin 963 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek yıl sonu hedeflerinin 5 bin ton olduğunu ifade eden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan ise “Bir taraftan kuru kayısı ihracatı devam ederken bir taraftan da kayısıdan elde etmiş olduğumuz kabuklu çekirdeğin içi ihracatını da bir taraftan devam ettiriyoruz. Tahmini kuru kayısı rekoltemizin dörtte bir miktarı kadar da çekirdek rekoltemiz oluyor. Toplamda 80 bin ton kuru kayısı tahmini rekoltesinin 20 bin tonda çekirdek rekoltesi oluyor. Çekirdeğimizin kabuklu haliyle 20 bin tonunun da dörtte biri olarak yaklaşık 5 bin tonu da çekirdek içi elde ediyoruz. Kayısının her şeyi para. Üreticimize de bu konuda özellikle bu yıl fiyatlarının da çok iyi olması özellikle üretim maliyetlerini de karşılaması açısından önemli bir ekonomik gelir de sağlamış oluyor“ ifadelerini kullandı.

“Hedef 20 milyon dolar “

On aylık dönemde 14 milyon 677 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek hedeflerinin 20 milyon dolar olduğunu söyleyen Özcan, ”Ekim ayından önceki 9 ayla beraber toplamda 10 aylık süre içerisinde de 3 bin 963 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirmişiz. Bunun karşılığında da hem ülke ekonomisine hem de Malatya’mıza 14 milyon 677 bin dolar da gelir elde etmişiz. Malatya özellikle son yıllarda kuru kayısının değer kazanmasıyla beraber kuru kayısıdan elde edilen çekirdeğin de bu kadar değerlenmesi ülke ekonomisi ve Malatya ekonomisi açısından da çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda 9 bin tona kadar da ihracat yaptığımız dönemler olmuştu. En önemli alıcılarımızın başında İtalya, Almanya, Avrupa ülkelerinin tamamına da çekirdek ihracatını gerçekleştiriyoruz. Bu yılın sonunda da hedefimiz 5 bin ton çekirdek ihracatını gerçekleştirmek. Bunun karşılığında da 20 milyon dolar gelir kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.