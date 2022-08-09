Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 3 Ağustos günü girdiği denizde gözden kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman Arık’ın cansız bedenine bir hafta sonra Çanakkale açıklarında ulaşıldı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 3 Ağustos günü girdiği denizde gözden kaybolan 78 yaşındaki İsmail Nayman Arık’ın cansız bedenine bir hafta sonra Çanakkale açıklarında ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin İğdeli Burnu açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik TCSG 28 Botu, deniz yüzeyinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Denizden çıkarılarak limana getirilen kimliği belirsiz ceset daha sonra Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konuldu. Haber verilen Arık’ın ailesi hastaneye gelerek cesedin İsmail Nayman Arık’a ait olduğunu tespit etti.

Arık’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.