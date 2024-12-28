Kütahya’da, dün kaybolduğu bildirilen alzheimer hastası 70 yaşındaki yaşlı adam, yoğun arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Yakınları, AFAD ve güvenlik güçlerinin katılımıyla sürdürülen aramalar sonucunda Fahrettin Uçar’ı, Kumarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Uçar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere ve Fahrettin Uçar’ın bulunmasına yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti.