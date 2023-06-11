Artvin’in Şavşat ilçesinde nehre düşen kamyonet sürücüsü Zübeyir Topal, dalgıç ekipleri tarafından vinç yardımıyla 20 gündür aranıyor.
Şavşat’ta 23 Mayıs Salı günü seyir halindeyken kamyonuyla nehre düşüp akıntıya kapılarak kaybolan sürücü Zübeyir Topal için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde Jandarma, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisinden oluşan 40 kişilik ekip bölgede 20 gündür çalışmasını sürdürüyor.
Yağmur sularıyla yeniden coşan nehirde, dalgıç ekipler, vinç yardımıyla köşe bucak arama çalışmalarına devam ediyor.