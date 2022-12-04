Gazipaşa’da 11 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Sedanur Uludağ’ın cep telefonundan son sinyalin saat 16.00’da Koru Mahallesi Fener Tepesi Poyraz mevkiinden alındığının tespit edilmesinin ardından bugün dalgıçlar tarafından bölgede arama ve tarama çalışması yapıldı.

Gazipaşa’da 11 gün önce kaybolan ve haber alınamayan Sedanur Uludağ’ın cep telefonundan son sinyalin saat 16.00’da Koru Mahallesi Fener Tepesi Poyraz mevkiinden alındığının tespit edilmesinin ardından bugün dalgıçlar tarafından bölgede arama ve tarama çalışması yapıldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ’ı arama çalışmaları devam ediyor. 21 yaşındaki genç kızın cep telefonundan son sinyalin saat 16.00’da Koru Mahallesi Fener Tepesi Poyraz mevkiinden alındığının tespit edilmesinin ardından bugün yetkililer harekete geçti. Sedanur Uludağ’ın kaybolduğu düşünülen bölgede dün gönüllü dalgıçlar tarafından arama yapılmıştı. Bugün cep telefonu sinyalinin tespitinin yetkililer tarafından duyurulmasının ardından bölgede tekrar arama ve tarama çalışması başlatıldı. Ekipler günün erken saatlerinde 4 kişilik dalgıç ekibi su altında tarama yaptı. 11 gündür gerek karadan gerek denizden arama çalışmalarına devam eden ekipler Sedanur’un en son görüldüğü yerden itibaren bütün ihtimalleri değerlendiriyor.

Ali Uygur çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Şu anda Fener Tepesi Poyraz mevkiinde, daha önce de kıyı şeridi 30 metre derinlik 2 km açıkları aranmıştı. Bugün yaklaşık kıyıdan 3 kilometre açıklarında 80 metre derinlikte arama yapıyoruz, su altı olarak şu ana kadar bir bulgu oluşmadı. Aramalarımızı alanı genişleterek devam ediyoruz” dedi.