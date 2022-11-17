Şahsın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 35 yaşındaki K.A.’nın elbiselerinin Orduzu gölet kenarında bulunması üzerine sualtı ekipleri görevlendirildi. Sualtı ekiplerinin 20 dakika arama çalışması sonucunda kayıp kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya’da kayıp olarak aranan şahıs Orduzu Pınarbaşı göletinde ölü bulundu.

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