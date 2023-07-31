Bingöl’de 2 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni sulama göletinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl merkeze bağlı Arıcılar köyünde yaşayan Hüseyin İlgi (62) cumartesi günü evden ayrıldı. Aile, kendisinden haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine başvurdu. Bölgeye jandarma, AFAD, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma, SAR Arama Kurtarma ekipleri ile Bitlis ve Diyarbakır’dan dalgıçlar sevk edildi. Dağcılar bölgedeki sarp kayalıklar ile yüksek kesimlerde arazi araması yaparken, dalgıçlar ise köyün yakınında bulunan gölette dünden bu yana arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda İlgi’nin cansız bedeni sulama göletinde bulundu. İlgi’nin cesedi, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.