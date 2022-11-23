Çorum’un Bayat ilçesinde kaybolan şahıs, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Çorum’un Bayat ilçesinde kaybolan şahıs, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Mahir Ş.’den (56) haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile irtibata geçti. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu Mahir Ş. bulunarak ailesine teslim edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Mahir Ş.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi jandarma ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.