Eskişehir’de arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından evine gitmeyen bir şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Eskişehir’de arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından evine gitmeyen bir şahıs, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çardaközü Mahallesi’nde bir şahıstan haber alınamadığı ihbarı alındı. Başlatılan çalışmayla birlikte V.T. isimli şahsın arkadaşı ile yaşadıkları tartışma sonucu evine geri dönmediği tespit öğrenildi. Kayıp şahıs yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Çardaközü-Sivrihisar yolu üzerinde bulunan çalılıkların arasında uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan şahıs, jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.