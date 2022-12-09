Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki şahıs, baraj gölünde ölü bulundu.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki şahıs, baraj gölünde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kargalık Mahallesi’nde ikamet eden ve mantarcılık işi ile uğraşan Hüseyin Sezer’in (30) yakınları 1 gün önce kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri, yakınlarının ifadeleri ve telefondan yaptığı durum paylaşımı doğrultusunda baraj bölgesinde arama çalışması başlattı. Şahsın baraj gölü yanında eşyalarının bulunması üzerine Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya’dan gelen su altı kurtarma ekipleri tarafından baraj suyu içinde arama yapıldı. 1 saatlik arama sonrası ulaşılan Sezer’in cesedi, barajdan çıkartılarak otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.