Afyonkarahisar’da hakkında kayıp ihbarı verilen 65 yaşındaki bir adamın cansız bedeni evinin bahçesindeki su kuyusunda bulundu. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 Mayıs günü yakınlarının haber alamadığı Abdülkadir Gümüş (65) hakkında kayıp ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Gümüş’ün evi ve çevresinde arama yapan ekipler şahsın cansız bedenini bahçedeki su kuyusunun içerisinde buldu.

Olayla ilgili jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ederken, yapılan ilk tespitlerde Gümüş’ün dengesini kaybederek kuyuya düştüğü düşünülüyor.