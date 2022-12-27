Muğla’nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı şahıs mandalina bahçesinde ölü bulundu.

Muğla’nın Datça ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı şahıs mandalina bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ayrılan 79 yaşındaki Mecit Belişah uzun süre geri dönmedi. Şahsın sağlık durumundan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile ile yapılan görüşmeler çerçevesinde jandarma ekipleri çevrede ailesi ile birlikte şahsı aramaya başladı. Belişah ailesi tarafından bir mandalina bahçesinde ağacın altında hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Belişah’ın hayatını kaybettğini tespit etti. Gerekli olay yeri incelemesinin ardından Belişah’ın cansız bedeni Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.