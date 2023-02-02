Adıyaman’da, kayıp olarak aranan zihinsel engelli şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Adıyaman’da, kayıp olarak aranan zihinsel engelli şahıs, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Özelevler mevkiinde bulunan evinden ayrılan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Emrah Ö.’nün (35), hayatından endişe eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sürekli evden çıkarak kentte bulunan türbeleri gezdiği belirtilen Emrah Ö. için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri harekete geçti. Ekipler, şahsın evinin bulunduğu bölgenin yanı sıra şahsın gidebileceği türbeleri tek tek kontrol etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs, Adıyaman’ın Kömür Beldesi’ne bağlı Yassıkaya köyünde ekipler tarafından bulundu. Sağ salim bulunan zihinsel engelli Emrah Ö., ailesine teslim edildi.