Mersin’de hakkında kayıp ilanı verilen motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni Mehmet Akif Kocaoğlu’nun denizde cansız bedeni bulundu.

Olay, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekne kaptanı su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan şahsın cansız bedenini sudan çıkarttı. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cenazesi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu tespit edildi. Kocaoğlu’nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.

Öte yandan, sosyal medyada motor tutkunu ile ilgili videolar paylaşan ve 110 binden fazla takipçisi olan Kocaoğlu’ndan haber alınamaması üzerine dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp olarak durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.