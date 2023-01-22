Niğde’de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni boş arazide bulundu.

Niğde’de 3 gündür kayıp olan yaşlı adamın cansız bedeni boş arazide bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi Niğde-Adana karayolu üzerindeki boş arazide yerde birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kimliğinin M.K. (75) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınlarının M.K. hakkında 19 Ocak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. M.K’nin cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.