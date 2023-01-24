Denizli’de yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan 1 çocuk annesi Mine K.’nin bulunması için, eşinin çalıştığı otelin etrafında kadavra köpekleriyle tekrardan arama çalışması başlatıldı.

Denizli’de yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan 1 çocuk annesi Mine K.’nin bulunması için, eşinin çalıştığı otelin etrafında kadavra köpekleriyle tekrardan arama çalışması başlatıldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.’den bir daha haber alınamadı. Geçen 5 aylık süreçte Mine K.’nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

Mine K.’nın kaybolmasından 1 gün sonra, kocası M.K’ye ait telefondan, bahçıvan olarak çalıştığı otelin etrafındaki bölgeden sinyal alındı. Bunun üzerine aramalar Karahayıt Mahallesi’nde bulanan otelin etrafına doğru yoğunlaştı. Otelin kanalizasyonunda ve termal kuyularda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi ve polis ekiplerinin katılımıyla detaylı arama ve araştırma yapıldı. Otelin fosseptik çukurunda da iş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, genç kadına dair bir ize rastlanılamadı.

Bugün ise güvenlik güçleri Mine K.’nin bulunması için otelin etrafında tekrardan arama çalışması başlattı. Çalışmaya Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait kadavra arama köpekleri de eşlik etti. Bölgede çalışmalar iş makineleriyle de aralıksız olarak devam ediyor.