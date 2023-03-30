Eskişehirli vatandaşlar, turuncu hırkasıyla dikkatleri çeken ve kayıp olduğu düşünülen köpeği görmezden gelmedi.

Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, İki Eylül Caddesi’nde turuncu hırkasıyla gözlere çarpan ve sokaklarda dolaşan küçük köpek merak konusu oldu. Çevredeki vatandaşlar, kendisini seven insanlara sıcakkanlı bir şekilde yaklaşan sevimli köpeğin sokak köpeği olmadığını ve kaybolmuş olabileceğini düşünerek etrafa bakındı. Bisikletiyle işe giderken sevimli köpeği görmezden gelemeyerek sahibini bulmak üzere onu yanına alan Hilmi Türksoy, “Bu dostumuzun kaybolduğunu tahmin ediyorum. Ancak Eskişehir gibi bir yerde sahibi mutlaka bulunur. Şimdi onu dükkânıma götüreceğim. Sosyal medya gruplarında paylaşarak sahibini bulmaya çalışacağım” dedi.