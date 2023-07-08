Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yavruyken sahiplenilen Sarıkuş isimli kedi sahibi tarafından her yerde aranıyor. Bulana para ödülü verilecek.

İlçede yaşayan Mustafa Kazan “Sarıkuş” adını verdiği 2 yaşındaki tekir cinsi kedisini her yerde arıyor. Yavruyken sahiplendiği kedisini sosyal medyada paylaşarak bulmaya çalışan kadın, insanların yoğun olarak dolaştığı alanlara üzerinde kedisinin fotoğrafının bulunduğu el ilanını yapıştırdı. Mustafa Kazan, kedisini bulana para ödülü vereceğini söyleyerek, “ 2 yaşındaki can dostum dünden beri kayıp. Hastaydı, tedavi görüyordu. Ayağında damar yolu açıktı. Ön ayağı traş edilmişti. Dün Nihat Kantarcı Caddesinde kayboldu. Gördüğünü söyleyen vatandaşlar en son Kemal Paşa Caddesinde mezarlığa doğru yürüdüğünü söyledi. Bulanların bana ulaşmasını istiyorum. Ayrıca yavrumu bulana para ödülü vereceğiz” dedi.