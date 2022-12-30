Tokat’ta 14 gündür kayıp olarak aranan kadını öldürdüğünden şüphelenilen S.S hakkında 23 kez adli işlem yapıldığı bildirildi.

Tokat’ta 14 gündür kayıp olarak aranan kadını öldürdüğünden şüphelenilen S.S hakkında 23 kez adli işlem yapıldığı bildirildi.

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ataköy Beldesinde kaybolan Arife Gökçe’yi arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada olayın yaşandığı tarihten itibaren her gün devam eden detaylı ve titiz çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, “Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, SAK, JASAT timleri ve AFAD olmak üzere toplam 284 personel, kurtarma, iz takip ve kadavra köpekleri, hava destekli dron ile gönüllü sivil vatandaşlar tarafından Ataköy Beldesinin tamamında aramalar yapılmıştır. Asayiş, İstihbarat ve JASAT birimlerince çok yönlü olarak araştırmalar olay gününden itibaren devam etmiş olup, olay yerinde kamera bulunmamakla birlikte çeşitli noktalardan ve yakın çevrelerden elde edilen 98 saatlik kamera (PTS/Güvenlik Kameraları) kaydı alınmıştır. Alınan görüntülerin yaklaşık 69 saati detaylı olarak incelenmiştir. Bu saatler içerisinde 12 bin 48 araç tespit edilerek, araçlar hakkındaki araştırmalar ile kalan 29 saatlik görüntü incelemeleri devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Olayın şüphelisi hakkında 23 kez adli işlem yapılmış

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada olayda şüpheli görülen S.S. üzerinden ve ikamet adresinden Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca incelenmek üzere biyolojik swap örnekleri ile numuneler alınmış ve sevk edildiği bildirildi. Kayıp şahıs ile şüpheli şahısların HTS (Geçmişe Dönük İletişim Trafiği) dökümü Almus Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilerek, şahısların telefon trafikleri detaylı olarak incelendiği kaydedildi. S.S hakkında bugüne kadar yapılan şikayetler sonucunda Kolluk Kuvvetleri ve Cumhuriyet Savcılıklarınca 23 kez adli işlem yapıldığı belirtildi.