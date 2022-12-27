Tokat’ta kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü şüphesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tokat’ta kayıp olarak aranan kadının öldürüldüğü şüphesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Tokat’ın Almus İlçesine bağlı Ataköy beldesinde yaşayan 5 çocuk annesi Arife Gökçe’den (64) 10 gündür haber alınamıyor. Fikri Gökçe’nin eşini evde bulamaması üzerine bir hafta boyunca Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı. Herhangi bir iz bulunamaması nedeni ile arama çalışmaları sonlandırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Yaşlı kadına mesaj atarak rahatsız eden şüpheli S.S; 2 kişinin kadının başına vurarak bayıltmak suretiyle kaçırdığını iddia etti. İddialar üzerine jandarma ekipleri şahısları gözaltına aldı. 2 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gökçe’nin öldürülmüş olma ihtimali üzerine jandarma ekipleri teknik çalışmalarını yoğunlaştırdı.