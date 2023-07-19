Muğla2nın Seydikemer ilçesi Yayla Temel Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan 6 çocuk annesi Yadigar Yolcu, 30 saatlik çalışmanın ardından evinden 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, Seydikemer ilçesi Yayla Temel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Yolcu’nun eşi Yadigar Yolcu, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle sinirli bir şekilde evden ayrılıp kayıplara karıştı. Gece eve dönmeyen 6 çocuk annesi Yadigar Yolcu’ya eşi ve çocukları gidebileceği her yeri arayıp kendisine ulaşmaya çalıştı. 55 yaşlarındaki Yolcu’ya ulaşılamayınca ailesi Seydikemer Jandarma Karakol Komutanlığı’ndan yardım istedi. Jandarma Arama Kurtarma’nın (JAK) yanı sıra AFAD ekipleri de arama kurtarma köpekleriyle birlikte mahalle çevresinde çalışma başlattı. Yadigar Yolcu’nun gidebileceği tüm yerleri didik didik arayan ekipler, Yolcu’yu 30 saatin sonunda Girdev Yaylası istikametinde evinden 20 kilometre uzakta buldu. Sağlıklı bir şekilde bulunan yolcu, ilk kontrol için sağlık ekiplerine teslim edildi. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Yadigar Yolcu, ailesine teslim edildi.