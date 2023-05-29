Denizli’nin Bekilli ilçesinde eşiyle birlikte ormanlık alanda mantar ararken kaybolan yaşlı kadın, dağ taş aranıyor. Su birikintilerinin dahil tahliye edildiği alanda, çok sayıda ekip kadının bulunması için seferber oldu.

Bekilli İlçesine bağlı Gömce Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Koç, dün öğle saatlerinde eşi Ahmet Koç ile birlikte mahalle yakınındaki İmralı Yolu bölgesine mantar aramak için gitti. Ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç, bir süre sonra gözden kayboldu. Koca Ahmet Koç, eşini tüm aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında Ayşe Koç bulunamadı.

Su birikintileri boşaltıldı

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlayan ekipler, su birikintileri dahil kepçe yardımıyla alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gece saatlerinde de çalışmaların süreceği öğrenilen ormanlık alanda çok sayıda vatandaşta aramaya destek veriyor.