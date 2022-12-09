Denizli’nin Buldan ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olarak aranan İranlı kadın ve bebeği kent merkezinde buldu.

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olarak aranan İranlı kadın ve bebeği kent merkezinde buldu.

Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesinde oturan İran uyruklu evli Terjin H. ve kızı Kivin Ç.,’den haber alınmaması üzerine ailesi ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler anne ve kızını bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerle beraber her yeri arayan aile, herhangi bir ipucuna rastlayamadı. Aradan geçen 2 gün sonunda anne ve kızı Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde bulundu.