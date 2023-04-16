Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli çalışması sonucu kaybolan ineği bularak sahibine teslim etti.

Olay, Söke ilçesi Pamukçular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ineği kaybolan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ineğin kaybolduğu bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Drone desteği ile yapılan araştırma ve aramalar sonucunda kayıp inek son görüldüğü bölgede tespit edildi. Bulunan inek, sahibine teslim edildi.