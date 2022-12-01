Aydın’ın Çine ve Nazilli ilçelerinde kayıp olarak bildirilen hayvanlar jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Aydın’ın Çine ve Nazilli ilçelerinde kayıp olarak bildirilen hayvanlar jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çine ilçesi Eskiçine Mahallesi Tokurcuk mevkiinde ikamet eden M.O. isimli şahıs arazide başıboş gezen 4 adet ineğinin, Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi’nden A.B. isimli şahıs ise 15 adet keçisinin ahırdan kayıp olduğunu bildirmesi üzerine asayiş ekipleri tarafından yapılan arama sonucu kayıp hayvanlar bulunarak sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi. Hayvan sahipleri jandarma ekiplerine teşekkür etti.