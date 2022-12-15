Battalgazi İlçesi Karagöz Mahallesinde yaşayan ir vatandaş 25 adet küçükbaş hayvanını Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi güney doğusunda otlattığı esnada havanın sisli olmasından dolayı kaybettiğini söyleyerek jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri, yaklaşık 10 saat süren arama çalışmalarında kayıp hayvanları buldu. Ekipler, kayıp hayvanları, şahsın evinden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki dağlık arazide buldu. Ekipler, bulduğu hayvanları sahibine teslim etti.

Malatya’da bir kişinin arazide otlattığı 25 hayvanı, yoğun siste kaybetti. Şahsın yardım çağrısı üzerine jandarma ekipleri, kayıp 25 hayvanı yaklaşık 10 saat sonra evlerinden 5 kilometre uzaktaki bir dağlık arazide bulundu

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