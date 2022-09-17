Antalya’da 25 gündür kayıp olan gencin, kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp öldüğü ihbarı üzerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Dün akşamdan bu yana kanalizasyonda aranan gence henüz rastlanılmazken, gencin annesi çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Antalya’da 25 gündür kayıp olan gencin, kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp öldüğü ihbarı üzerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Dün akşamdan bu yana kanalizasyonda aranan gence henüz rastlanılmazken, gencin annesi çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.

Kepez ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaşayan Mehmet - Emine Güç çiftinin 3 çocuğundan 21 yaşındaki Muhammet Fatih Güç, sonra olarak 24 Ağustos’ta evden ayrıldı. Çocuklarından haber alamayan aile, 29 Ağustos’ta kayıp başvurusunda bulundu. Son olarak kayıp gencin arkadaşları, baba Mehmet Güç’e ulaşarak oğlunun kanalizasyonda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiğini ve cenazenin de kanalizasyon içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, dün akşam Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerindeki belirtilen adrese geldi. Baba Mehmet Güç, çizmelerini giyip kanalizasyonda yaklaşık yarım saat arama yaptı. Bir sonuca ulaşılamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte bölgeye Polis, AFAD, itfaiye ve belediye zabıta ekipleri yönlendirildi.

Dün akşam 7 saat boyunca arandı

İlk olarak Muratpaşa ilçesi tarafından başlatılan arama çalışmalarında itfaiye ve AFAD ekipleri kanalizasyon içerisinde çalışma başlattı. Çalışmaları gözyaşlarıyla izleyen anne Emine Güç, yakınları tarafından sakinleştirdi. Ekipler, cenazenin farklı noktalarda olabileceği bilgisi üzerine Kepez ilçesi Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali içerisinde kanalizasyon noktalarında çalışma başlattı. Gece 01.30’a kadar süren arama çalışması yaklaşık 7 saat sürdü ancak genç Muhammet’e rastlanılmadı.

Çocuklarının hayatlarından endişe eden Güç ailesi, bugün sabah saatlerde çalışmaların başladığı ilk noktaya geldi.

“Yaşarken canımı çok yaktı, ölüsü ciğerimi yaktı”

Şu ana kadar umudunu kaybetmediğini ancak çocuklarının öldüğü yönünde düşüncelerinin olduğunu ifade eden anne Emine Güç, “Dün gece 1,5’a kadar aradılar. Oğlum madde kullanırdı ama çok cana yakındı. Herkese inanan birisiydi. ‘Ailesi niye takip etmedi’ diyorlar. Ben sürekli arkasındaydım oğlumun. Uyuşturucu maddeden onu kurtarmak için hastanelere yatırdık, çip taktırdık, uğraştık oğlum için. Böyle bir yere nasıl girdi, niye girdi bilmiyorum. Ben oradaki cenazenin o olduğunu düşünüyorum. Önce Allah’tan ümidimi kesmedim. Allah hayırlısı neyse onu nasip etsin istedim. Tüm annelere sabır diliyorum. Ben çok çektim. Öldüğünü biliyorum. Yaşıyorken çok canımı yaktı, şimdi ciğerimi yaktı” dedi.

Güç, uyuşturucu madde konusunda daha fazla önlem alınması için yetkililerden yardım talep etti. Öte yandan dün gece saatlerinde sonlandırılan arama çalışmaları, bugün 11.00 sıralarında ilk başlanılan noktadan tekrar başladı.