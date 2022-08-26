Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanmış otomobilin içinde bulundu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanmış otomobilin içinde bulundu.

İlçeye bağlı Bakış Mahallesi nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Hasan Yavuz, 2 gün önce Yunus Emre Mahallesi’ndeki evinden, kimlik ve telefon gibi eşyalarını almadan çıktı. 46 VF 231 plakalı otomobiline binerek evden uzaklaşan Yavuz’a ulaşamayan aile fertleri ve yakınları, kendi çabaları ile arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarından sonuç çıkmaması üzerine durumu güvenlik güçlerine bildiren aile fertleri, Yavuz’un hayatından endişe duyduklarını ifade etti. Hasan Yavuz’un kullandığı belirtilen otomobilin en son Ekinözü ilçesinde görülmesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Ekinözü ilçesinin Ambar Mahallesi’nin Gelleviz mevkiinde bulunan güvenlik korucuları, yaklaşık 200 metre derinlikteki uçurumda bir otomobil olduğunu fark etti. Söz konusu noktaya ulaşan güvenlik korucuları, yaptıkları kontrolde demir yığınına dönen otomobilde bir kişinin olduğunu fark etti. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araç içerisindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu otomobildeki cansız bedenin, Elbistan’da kayıp olarak aranan Hasan Yavuz’a ait olduğu ortaya çıktı. Aile fertleri tarafından teşhis edilen Yavuz’un cansız bedeni, itfaiye ekiplerin uzun süren çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yavuz’un cenazesi, olay yerindeki incelemenin akabinde kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.