Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 5 gündür haber alınamayan genç kızı bulmak için başlatılan aramalar sonuçsuz kaldı. Umutları tükenmeye başlayan acılı anne, “Umutlarım kaybolmaya başladı. Gören, bilen varsa bir haber versin. Ciğerlerim yanıyor” dedi.

Gazipaşa’da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ’ın (21) ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Beşinci günde de haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri genç kızı bulmak için seferber olmuştu. Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekiplere, dalgıçlar da denizde arama yaparak destek vermişti.

“Ciğerlerim yanıyor”

Ortadan kaybolan genç kızın arama çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarında sona gelinirken, genç kızın ailesinin umutları tükeniyor. Kızının yaşadığı ihtimali üzerinde duran anne Zülfü Uludağ, biz kez daha kızına seslendi. Umudunu yitirmeye başladığını dile getiren anne Uludağ, “Kuzum, bugün beş gün oldu. Beni görüyorsan, biliyorsan, sesimi duyuyorsan çık, saklanma. Her şekilde ben seni kabul ederim. Eğer beni duyuyorsan çık. Allah’ım ne diyeceğimi bilmiyorum. Umutlarım kaybolmaya başladı. Gören bilen varsa bir haber versin. Ciğerlerim yanıyor. Herkes geldi her yerden, bir tek o gelmedi. Bir an önce gelmesini istiyorum. Bütün herkes bulunması için yardım etmek istiyor. Bir saklayan varsa çıkarsın” dedi.