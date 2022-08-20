Eskişehir’de meraya çıkan hayvanları karşılamak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başlatılan 25 yaşındaki şahıs, kendi imkanlarıyla köye döndü.

Eskişehir’de meraya çıkan hayvanları karşılamak için gittikten sonra bir daha haber alınamayan ve bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmaları başlatılan 25 yaşındaki şahıs, kendi imkanlarıyla köye döndü.

Olay, önceki gün Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Obruk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki Ali Akkanat, akşam saatlerinde meradaki hayvanları karşılamaya çıktı. Kendisinden uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Gelen ihbar üzerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Köyün etrafındaki ormanlık alanda, 20 kişilik grup arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Havanın kararmasıyla son verilen arama çalışmaları, bu sabah günün aydınlatılmasıyla birlikte ekiplerin katılımıyla tekrar başladı.

Muhtarın ikametine geldi

Çalışmalar devam ederken, kayıp şahsın kendi imkanlarıyla muhtarın ikametine geldiği bilgisi alındı. Bu çerçevede arama çalışmalarına son verilerek belirtilen ikamete geçildi. Kayıp şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, aç ve bitkin olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı şahsı muayene etti.