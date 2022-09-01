Manavgat ilçesi Örenşehir Mahallesi’nde yaşayan İ.Ö., zihinsel engelli oğlu E.Ö.’yü bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları aramada E.Ö.’yü evinden yaklaşık 2 kilometre uzakta buldu. E.Ö., sağlıklı şekilde ailesine teslim edildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Mersin’de 959 bin adet makaron ele geçirildi

Mersin’de 959 bin adet makaron ele geçirildi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.