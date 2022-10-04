Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaybolan genç, gölette ölü bulundu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kaybolan genç, gölette ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sazköy Mahallesi’nde yaşamını sürdüren ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde çalışan 32 yaşındaki Tolga Yabacı’dan önceki geceden bu yana haber alınamıyordu. En son önceki gece saatlerinde bir bankta otururken görülen Yabacı’nın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Müracaat üzerine Jandarma ve AKUT Bodrum ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yabacı, sabah saatlerinde Sazköy’de bir gölette AKUT gönüllüleri tarafından ölü halde bulundu. Tolga Yabacı’nın göletten çıkarılan cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerine gelen Yabacı’nın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ablasının kardeşine son bakışı yürekleri dağladı. Jandarma ve cumhuriyet savcısı tarafından gölet, Tolga Yabacı’nın oturduğu bank ve çevresinde detaylı inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.