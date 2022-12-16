Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir süredir kayıp oğluna ulaşamayan ve derme çatma tek odalı evde yaşayan kadın zor günler geçiriyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir süredir kayıp oğluna ulaşamayan ve derme çatma tek odalı evde yaşayan kadın zor günler geçiriyor.

Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4. Sokak’taki derme çatma tek odalı evde yaşayan Hanife Kasapoğlu, komşularının yardımıyla hayat mücadelesini sürdürüyor. Vatansız kimlik belgesine sahip olması nedeniyle hiçbir sosyal destekten faydalanamadığını ifade eden Kasapoğlu, kendisine TC vatandaşlık kimliği verilmesini istiyorum” dedi.

Geçim sıkıntısı çeken Hanife Kasapoğlu, bir yandan da evden ayrılan ve birkaç gündür haber alamadığı oğluna üzülüyor. Kasapoğlu, yüzde 40 engelli raporu bulunan oğlunun hayatından endişe duyduğunu ifade etti. Kasapoğlu, “Elektriksiz tek göz odada engelli oğlumla yaşıyorum. Ancak şu an oğlum kayıp. En son İstanbul Eminönü’nde gezerken görülmüş. Yalnız başıma yaşıyorum. Bazı zaman kızıma gidiyorum, bazen de komşularımız yemek getiriyor. Benim de astım rahatsızlığım var, çok zor durumdayım. Yetkililerden yardım rica ediyorum” diye konuştu.