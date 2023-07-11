Kastamonu’nun Küre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp bekçiye ait olduğu düşünülen bir ceset bulundu.

Amasya Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan Ender Yücel’den haber alamayan yakınları, 21 Haziran Çarşamba günü kayıp ihbarında bulundu. Yapılan incelemede sosyal medya hesabı üzerinden intihar notu bırakan Ender Yücel’in, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde bir otelde geceyi geçirdikten sonra taksiyle Küre’nin Topçu köyüne gittiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, son olarak Küre’nin Topçu köyünde taksiden inen Ender Yücel’in bulunması için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ve komando birlikleri, polis, AFAD ve UMKE ekipleri ile jandarmaya bağlı iz takip köpekleri ve dron ile katıldı. Arama çalışmalarının 21’inci gününde Küre ilçesine bağlı Güllüce köyünde Ender Yücel’e ait olduğu değerlendirilen bir cesede ulaşıldı. Cesedin bulunmasının ardından Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset morga kaldırıldı.