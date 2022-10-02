Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun için başlatılan aramalarda yaklaşık 144 saate gelinirken jandarma İzmir’in Tire ve Torbalı ilçelerinde de arama çalışması başlattı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan ve ava gidip uzun süre geri dönmeyen Durmuş Tosun için başlatılan aramalarda yaklaşık 144 saate gelinirken jandarma İzmir’in Tire ve Torbalı ilçelerinde de arama çalışması başlattı.

Aydın’ın Germencik ilçesi Çamköy Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Durmuş Tosun, 6 gün önce sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun’dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Tosun’u bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsın aracını ilçeye bağlı Habibler Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Bölgede, jandarma, AFAD, Beşir Derneği, Germencik Belediyesi ve diğer kuruluşlar kayıp avcının izine ulaşmak için köşe bucak arama çalışmaları başlatırken, yaklaşık 144 saattir devam eden aramalardan sonuç çıkmadı.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarında İzmir’in Tire ilçe sınırına kadar olan her yer ve mağaralar didik didik arandı. Bölgede komandolar ve drone uçuşları taranmadık yer bırakmazken, kayıp avcıya ait sigara paketi ile yeni sıkılmış 1 adet kartuş bulunduğu öğrenildi. 6 gündür gece gündüz devam eden çalışmalardan sonuç çıkmayınca jandarma ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Kayıp avcının bulunması için İzmir’in Tire ve Torbalı ilçelerinde de arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.