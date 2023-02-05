Gaziantep’in Nizip ilçesinde 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası şahıs, emniyet ve AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası şahıs, emniyet ve AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 5 gün önce evinden çıkan 50 yaşındaki Alzheimer hastası Cuma Yalçın’dan haber alınamıyor. Evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yalçın, günlerdir her yerde aranıyor. Yalçın’ın bulunması için Nizip Emniyet Müdürlüğü ve AFAD arama kurtarma ekipleri, Yalçın’ın gitmiş olabileceği güzergahlar ile Nizip Çayı çevresinde arama yaptı. Kayıp adamın şu ana kadar izine rastlanmazken, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.