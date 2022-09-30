Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce kaybolan alzaymır hastası Neciba Yücedağ, her yerde aranıyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 10 gün önce kaybolan alzaymır hastası Neciba Yücedağ, her yerde aranıyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi’nde 10 gün önce öğle saatlerinde evinden çıkan alzaymır hastası Neciba Yücedağ bir daha geri dönmedi. AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalara, polis, jandarma, belediye, sivil toplum kuruluşları, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor. Ekipler, boş arazileri, dere kenarları, sazlık ve kanalizasyon hattındaki rögarları tek tek arıyorlar. Çalışmalara katılan ilçedeki dağcı ve sporcular da çevre köylerden başlayarak ilçe merkezine doğru arazide arama yaptı. Bugün polis ve AFAD ekipleriyle beraber ilçenin her yerini arama çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneğinin Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Biliyorsunuz Neciba annemizi 10 gündür kayıp. Bizde dernek olarak her yerde arıyoruz. Bizde sabahın ilk ışıklarıyla dağlara çıktık. Mezarlıklara baktık, mahallere baktık. Yani arıyoruz İnşallah bulacağız. Çünkü çok üzücü bir durum. 10 gün hala bize ize rastlanmadı, bu da bizi derinden üzüyor. Bulana kadar var gücümüzle çalışacağız. Allah yardımcısı olsun İnşallah. Bugün polis ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarına ilk günden buyana destek veriyorlar” dedi.