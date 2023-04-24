Antalya’nın Kepez ilçesinde, içinde 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan kayıp çantayı polis ekipleri sahibine ulaştırdı.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda A.B., içinde yaklaşık 400 bin TL değerinde bulunan karton çantayı unuttu. Çantasını unuttuğu yerde bulamayan şahıs, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Unutulan çantayı alarak kayıplara karışan şahısların yabancı uyruklu A.E.M. ve E.E.Ş. olduğu belirlendi. Çanta sahibine teslim edilirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.