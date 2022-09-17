Olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sefa Kurt (14) kayboldu. Kurt’un ailesi, arama çalışmalarında yetersiz kalınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri kayıp çocuğun bulunmasına yönelik arama çalışmaları başlattı. Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta iki gün önce kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları başlatıldı.

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