Şişli’de husumetli olduğu kayınpederine önce arabayla çarpan sonra pompalı tüfekle öldüren sanık damat hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ersin Sertçelik savunmasında “Beni rencide ediyordu. Babama, anneme küfür etti. Korkutma amacıyla gittim. Arabayla üstünden geçtim. Hala küfür ediyordu. Ateş ettim” şeklinde savunma yaptı.

Şişli’de husumetli olduğu kayınpederine önce arabayla çarpan sonra pompalı tüfekle öldüren sanık damat hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Ersin Sertçelik savunmasında “Beni rencide ediyordu. Babama, anneme küfür etti. Korkutma amacıyla gittim. Arabayla üstünden geçtim. Hala küfür ediyordu. Ateş ettim” şeklinde savunma yaptı.

Şişli’de 23 Haziran 2022’de aralarında husumet bulunan kayınpederi Mahir Sertçelik’e önce aracıyla çarpan daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık damat Ersin Sertçelik hakim karşısına çıktı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ersin Sertçelik ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan sanık Sertçelik “İddianameyi kabul etmiyorum, ben tasarlayarak öldürmedim. Olaydan önce bana ‘erkek olsan benim bulduğum işte çalışmazdın’ gibi şeyler söyledi. Daha öncesi de var. Beni rencide ediyordu. Babama, anneme küfür etti. Korkutma amacıyla gittim. Arabayla üstünden geçtim. Hala küfür ediyordu. Ateş ettim. Yerde yatıyordu bana hala küfür ediyordu” dedi.

Söz verilen Ersin Sertçelik’in boşanma aşamasındaki eşi müşteki Meral Sertçelik ise “Olay günü duruşma vardı. Ben duruşmada bulunuyordum. Babam küfür etmedi” dedi. Müşteki beyanı esnasında gözyaşlarını tutamayarak duruşma salonunda ağladı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen tanık İbrahim Tiken ise “Olay anında oradaydım, mesai saatimdi. Ersin’in çarptığını gördüm. Sonra yakın mesafeden ateş etti” şeklinde konuştu.

Duruşmada diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Ersin Sertçelik’in tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Haziran 2022’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanık Ersin’in, maktul Mahir’e yönelik hakaret ve tehdit eylemleri konulu bir davanın görüldüğü, duruşmada taraflar arasında gerginlik olduğu, bu nedenle duruşma salonuna güvenlik çağrıldığı ve duruşma sonrasındaysa tarafların ayrı ayrı salondan çıkarıldıkları kaydedilmişti. Sanık damadın duruşma sonrasında evine gittiğinin belirtildiği iddianamede ölen babasına ait pompalı tüfeği alarak kayınpederi Mahir’in çalıştığı işyerine abisine ait araçla gittiği, maktulün mesai saatlerini ve geçeceği yeri bilmesi nedeniyle aracını park ederek beklediği, kayınpederinin çıktığını görünce ise araçla gelerek maktule çarptığı ve kayınpederini yere yıktığı belirtilmişti. İddianamede, sanığın daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfeği alarak yere düşen kayınpederinin yanına geldiği, yakın mesafeden kayınpederine 4 el ateş ettiği, eylemlerine son verip ayrılmak üzere birkaç adım geri geldikten sonra ise yine geri dönerek yerde yatan yaralı maktule 1 kez daha yakın mesafeden ateş ettiği aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede Ersin Sertçelik’in ’tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.