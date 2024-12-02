Büyüme hızı yavaşlamış, ekolojik ömrünün sonuna yaklaşan ormanların sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için gençleştirme çalışmaları Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından karış karış gerçekleştiriliyor.

Türkiye’deki ormanların asli ağaç türlerinden olan kayın, orman alanları içerisinde yüzde 8,19’luk oranı ile en fazla yayılışa sahip türler içerisinde 4. sırada yer alıyor. Kayın ve karaçam ormanlarının devamlılığı ise doğal gençleştirme ile sağlanıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, yaptığı çalışmalarla 2024 yılında yaklaşık 14 bin dönüm kayın, karaçam ve kızılçam ormanlarında doğal gençleştirme çalışmasının sonuna geldi. Yıl sonunda 14 bin dönümün üzerindeki alanda bol tohumlama çalışmaları tamamlanmış olacak.

Öncelikle, sahalarda bakım kesimlerini ve toprak işlemeyi tamamlayan ekipler, kar yağmadan hemen önce sahalara karış karış takviye tohum serpti. Kar yağışıyla birlikte bahara kadar su ihtiyacı duymayan tohumlar, çimlenme miktarı çok olur.