Zonguldak 1. Amatör Lig takımlarından Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü dayanışma ve kaynaşma adı altında sabah kahvaltısı organizasyonda davetlilerle bir araya geldi.

Çaycuma Seka Sosyal Tesislerinde gerçekleşen dayanışma ve kaynaşma kahvaltı programına çok sayıda davetli katıldı.

Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulu tarafından Spor Kulübünün yararına düzenlenen kahvaltı yoğun katılımla gerçekleşirken Ak Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da davetliler arasında yer aldı.

Kayıkçılar Gençlerbirliği Spor Kulübü As Başkanı Kerem Yıldırım, tüm davetlilere katkılarından dolayı teşekkür etti. Düzenlenen kahvaltıda birlik ve beraberlik örneği sergilenirken, kulüp olarak bu tür programları geleneksel hale getirdiklerini ve takım olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, takıma Kayıkçılar Mahallesi’ne saha sözü verdi ve sonbahar ayına doğru burada bir çalışma yapacaklarını dile getirdi. Program sonunda topluca günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.