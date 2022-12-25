Zonguldak Orhan Demircan 1. Amatör 9. hafta maçında Kayıkçılar Gençlerbirliği ile Velioğlu Gençlikspor karşılaştı.
Zonguldak Orhan Demircan 1. Amatör 9. hafta maçında Kayıkçılar Gençlerbirliği ile Velioğlu Gençlikspor karşılaştı.
Çaycuma sentetik sahada oynanan müsabakada ilk 45 dakika karşılıklı ataklarla başlayan mücadele ilk yarı 0-0 sona erdi. Kayıkçılar Gençlerbirliği 49. dakikada İsmail’in golüyle 1-0 öne geçti. Kayıkçılar Gençlerbirliği 75. dakikada Asım’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Kayıkçılar Gençlerbirliği sahadan 2-0 üstün ayrıldı.
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