Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın sona ermesi dolayısıyla yaptığı açıklama, “Bir yıl boyunca gösterdikleri gayret ve çalışmalarından dolayı tüm idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyorum” dedi.

“Öğretmenlerimize minnettarız”

Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yorucu ama bir o kadar başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirdiklerini ifade ederek, “ Hem il hem de ulusal düzeyde ses getiren işlere imza attık. Bunda en büyük pay siz değerli meslektaşlarımın. Umuyorum ki önümüzdeki eğitim-öğretim yılı da ülkemiz ve ilimiz açısından da başarılı bir yıl olacak. Bugünün ve yarının tüm başarıları, eğitimin esas uygulayıcıları olan siz öğretmenlerin eliyle gerçekleşecek. Bu amaçla emeklerini ortaya koyan, şehrimizde görev yapan her öğretmenime ayrı ayrı teşekkür eder, hepinize huzurlu bir tatil diliyorum.” dedi.

“Aileden aldıkları destekle mutlu olurlar”

Bir eğitim-öğretim yılının daha sona erdiğini söyleyen Kaygusuz, “Eğitim-öğretimin önemli bir unsuru olarak sizlere de yavrularımız için gösterdiğiniz gayretten ötürü minnettarım. Kendine özgü farklılıklarla bezenmiş her birey farklı gelişir, farklı öğrenir. Bu nedenle anne babalar, çocuklarını iyi tanıyarak onların ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasına destek olmalıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz en çok ailelerinden alacağı destekle mutlu olurlar. O sebeple aileler, hangi yaşta olursa olsun çocuklarıyla kuracağı kuvvetli iletişim bağlarının karnelerden, alınan notlardan her zaman daha önemli olduğunu unutmamalıdır.” diye konuştu.

“Mutlu ve keyifli tatiller dileriz”

Bütün çabaların öğrenciler için olduğunu belirten Kaygusuz, şöyle konuştu “Sizleri milli, manevi değerlere sahip, çağın bilgi ve becerileriyle donatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 21.yüzyıl Türkiye’si sizlerin durmaksızın çalışmasıyla inşa edilecek. Yeter ki bilgiye, araştırmaya, öğrenmeye ve gelişime olan merak, inanç ve güveniniz daima var olsun. Bu noktada yaz tatilini; hem dinlenmek, değerlendirmelerde bulunmak, hem de kendinizi, yaşadığınız çevreyi tanımak, ilgi alanlarınıza göre dünyada yaşanan gelişmeleri daha yakından takip etmek için de bir fırsat olarak görmenizi isterim. Mutlu ve keyifli tatiller diliyor, yeni bir solukla, birlikte büyük hayaller kuracağımız yeni eğitim- öğretim yılına sağlıkla kavuşmanızı temenni ediyorum.”