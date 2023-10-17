Kastamonu’nun Cide ilçesinde yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, şarampolde devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide-İnebolu karayolu Kazallı köyü mevkiinde Levent Özcan idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yağışlı hava sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Ağaçlara ve kayalıklara çarparak duran otomobilin sürücüsü Levent Özcan, araçta sıkışarak yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, Cide Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerince teslim edildi. Yaralanan sürücü Özcan, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, yol güvenliğini alarak incelemelerde bulundu.