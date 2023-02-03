Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen otomobilin yamaçtaki ağaç ve taşlara çarparak durabildiği kazada sürücü Akpınar ile araçta yolcu olarak bulunan Züleyha (41), Hasan (46), Kenan (16), Zeynep Sancar (11) ile Rümeysa Akpınar (25) yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan’dan Kelkit istikametine 29 DL 100 plakalı otomobiliyle ilerleyen Yaşar Akpınar (52), Tütenli köyü yakınlarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı.

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